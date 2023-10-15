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عملية "كشف الستار" لشرطة الشارقة تحبط دخول مخدرات بقيمة 14 مليون درهم

عملية "كشف الستار" لشرطة الشارقة تحبط دخول مخدرات بقيمة 14 مليون درهم
15 أكتوبر 2023 15:36

تمكنت عناصر مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة في عملية نوعية أُطلق عليها اسم " كشف الستار" من الإطاحة بتشكيل عصابي دولي مكون من (32) متهماً من الجنسيتين الآسيوية والعربية حاول تهريب كمية من المواد المخدرة وأكثر من مليون قرص من المؤثرات العقلية داخل الدولة عبر إحدى الدول المجاورة بقيمة سوقية تقدر بـ (14 مليون) درهم وذلك في عملية دولية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإحدى الدول الشقيقة المجاورة.

وكشف العقيد ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة عن ورود معلومات من مصدر يفيد بوجود نشاط عصابي دولي بصدد جلب كميات من المواد المخدرة بغرض ترويجها والاتجار بها داخل الدولة معتمداً باستحداثه على أسلوبي تهريب في عملية واحدة للحيلولة دون كشف مخططهم الإجرامي.

وأضاف العقيد العسم بأنه بعد التأكد من صحة المعلومات باشرت أجهزة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة عملياتها في الرصد والتحري وبناء على الأدلة والمعطيات الواردة والمراقبة الدقيقة على مدار الساعة ألقي القبض على أحد أطراف التشكيل العصابي وبحوزتهم (50) كجم من مخدر الحشيش و (49) لتر اً من الكريستال السائل وتبين أنهم يتلقون التعليمات من آخر يقطن خارج الدولة وباستمرار عمليات البحث والتحري كشفت عناصر المكافحة عن طبيعة المخطط الإجرامي الممتد بين الدول بوجود نشاط لأطراف أخرى تتبع التشكيل العصابي ‏ذاته اتخذت أحد المستودعات في إحدى الإمارات المجاورة مقراً سرياً لها لتخزين المواد المسمومة وعليه وبخطة محكمة تمكنت شرطة الشارقة من القبض على باقي عناصر التشكيل العصابي وضبط (مليون و170 ألف) قرص من المؤثرات العقلية.

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وذكر بأن التشكيل العصابي استخدم أسلوبين مستحدثين لتهريب المواد المخدرة أولهما: استغلال إحدى شركات التخليص الجمركي لطبيعة عملها وقيامها بإدخال المؤثرات العقلية بشكل غير قانوني وثانيهما:إخفاء مخدر الكريستال بحالته السائلة في هيكل السيارة التي دخلت الدولة إلا أن يقظة عناصر المكافحة ضربت بمخططاتهم الدنيئة وكانت لهم بالمرصاد وتم ضبط المواد المخدرة والتعديل في بعض الإجراءات في عمليات التخليص الجمركي للبضائع بالتعاون مع السلطات الجمركية في الدولة الأمر الذي يؤكد تضافر جهود الأجهزة المعنية في الدولة وتكاملها لمكافحة المخدرات والحد من انتشار هذه الآفة في المجتمع.

وأكد مدير إدارة المخدرات بأن شرطة الشارقة مستمرة في توجيه ضرباتها الاستباقية لمروجي المخدرات وتجارها بخبرة عناصرها ويقظتها الأمنية ومواكبتها المستمرة لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة في مكافحة الجرائم المنظمة وستقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره وستعصف بالمخططات الإجرامية مهما حاولت استحداث طرقها وتطوير أساليبها في مختلف الجرائم.

وتدعو شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى التعاون في حماية المجتمع من الوقوع في براثن المخدرات خاصة الشباب وذلك بالإبلاغ عبر الرقم 8004654 أو عبر البريد الإلكتروني dea@shjpolice.gov.ae في حال رصدهم أي حالة مشتبه فيها.

المصدر: وام
المواد المخدرة
مكافحة المخدرات
شرطة الشارقة
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