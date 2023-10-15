صقر غباش يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الكورية على هامش قمة رؤساء برلمانات دول العشرين

التقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي معالي كيم جين بيو رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية "البرلمان"، على هامش القمة التاسعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين التي ينظمها مجلس النواب في جمهورية الهند بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان "برلمانات لأرض واحدة وأسرة واحدة ومستقبل واحد".

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات كافة خاصة البرلمانية منها وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يدعم العلاقات الثنائية ويعزز التنسيق بين المؤسسات البرلمانية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي كل من: مروان المهيري وميرة السويدي والدكتورة نضال الطنيجي، أعضاء المجلس وسعادة كل من الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس .

تطرق اللقاء إلى الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وكوريا، خاصة في المجالات البرلمانية .

وأكد معالي صقر غباش أهمية استمرار الزيارات الرسمية والدبلوماسية بين البلدين في ظل ما يربط دولة الامارات وجمهورية كوريا من علاقات استراتيجية وأسفرت عن مشاريع ناجحة ونموذجية خاصة بمحطات توليد الطاقة النووية كمشروع "براكة".

وشدد معاليه على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية مع الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية، من خلال عقد لجان صداقة مشتركة بين الجانبين لتفعيل اتفاقية التعاون والتفاهم البرلمانية الموقعة بين المجلسين وتبادل الزيارات البرلمانية والخبرات والمعارف على مستوى التشريعات، والتنسيق بين الطرفين في المحافل البرلمانية الدولية مثل الاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية البرلمانية الآسيوية.

وأعرب معاليه عن سعادته لتطور العلاقات البرلمانية بين الجانبين وذلك من خلال عقد الاجتماع الأول بين أصحاب السعادة أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية - الكورية خلال زيارة وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية كوريا في أكتوبر 2021، والذي من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة البرلمانية منها.

وتطرق معاليه إلى استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 نهاية العام 2023 ووجه الدعوة لرئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية لزيارة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي والمشاركة في المؤتمر البرلماني المقام على هامش فعاليات الدورة.

وأكد الجانبان أهمية التواصل والتنسيق البرلماني بين الجانبين بما يسهم في إثراء العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين ويعزز ويجسد عمق وخصوصية هذه العلاقات.

من جهته أكد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية "البرلمان" الحرص على تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشترك خاصة البرلمانية مشيرا إلى أهمية تبادل الزيارات البرلمانية من أجل تنسيق الرؤى إزاء مختلف الفاعليات البرلمانية.

وأشار معالي رئيس الجمعية الوطنية الكورية إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في مجال الانشاءات والطاقة والطاقة النووية والصحة والزراعة.

وفي ختام اللقاء قدم معالي رئيس الجمعية الوطنية الكورية دعوة رسمية لمعالي صقر غباش لزيارة جمهورية كوريا.