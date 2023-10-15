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شرطة أبوظبي و"الهلال الأحمر" توزعان هدايا مدرسية ضمن حملة "أبناؤنا أمانة"

شرطة أبوظبي و"الهلال الأحمر" توزعان هدايا مدرسية ضمن حملة "أبناؤنا أمانة"
15 أكتوبر 2023 16:00

نفذت مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومجموعة الفهيم ، مبادرة لتوزيع هدايا مدرسية تشمل حقائب ومحافظ وأقلاما على عدد من الأطفال والأسر ضمن  حملة " أبناؤنا أمانة" وذلك  ترسيخا لقيم العطاء والتكافل الاجتماعي.

جرى ضمن الفعالية تعريف الطلبة بدورية الطفل وأهدافها في ترسيخ التوعية والثقافة المرورية.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات أن المبادرة تأتي تماشياً مع نهج مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العطاء وتعزيز التكافل الاجتماعي وضمن استراتيجية شرطة أبوظبي لإسعاد أفراد المجتمع وتعزيز مفهوم جودة الحياة للجميع.  

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وأشاد سالم سلطان السويدي، مدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي- مركز أبوظبي بالتعاون المثمر مع شرطة أبوظبي في مختلف الفعاليات المجتمعية والإنسانية، موضحًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الجانبين لإدخال الفرحة والسرور إلى نفوس الطلبة.

وأعربت الأسر وأعرب  أيضاً الأطفال المستفيدون من المبادرة، عن تقديرهم وشكرهم لهذه اللفتة الإنسانية من قبل شرطة أبوظبي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومجموعة الفهيم.

المصدر: وام
هدايا
المدرسة
الطلاب
الهلال الأحمر الإماراتي
شرطة أبوظبي
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