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فيديو.. توافد المتطوعين على مراكز حملة «تراحم من أجل غزة»

توافد المتطوعين إلى مراكز التبرع
15 أكتوبر 2023 16:31

انطلقت، اليوم الأحد، حملة «تراحم من أجل غزة» التي تهدف إلى إغاثة المتضررين من التصعيد الحالي في المنطقة.
وقد بدأ توافد المتطوعين على مراكز التبرع للمشاركة في الحملة التي أعلنتها دولة الإمارات العربية المتحدة، لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من التصعيد في قطاع عزة.

تهدف الحملة إلى إقامة مراكز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص وأطياف المجتمع كافة في الدولة، ووسائل الإعلام.

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الإنسان أولاً

يأتي إطلاق حملة «تراحم من أجل غزة» بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.

  • وأعلن راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون المحلية «تجهيز 13 ألف طرد من المساعدات الإغاثية والإنسانية خلال اليوم الأول من الحملة».
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حملة تراحم من أجل غزة
تبرع
الهلال الأحمر الإماراتي
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