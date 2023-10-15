فيديو.. توافد المتطوعين على مراكز حملة «تراحم من أجل غزة»

انطلقت، اليوم الأحد، حملة «تراحم من أجل غزة» التي تهدف إلى إغاثة المتضررين من التصعيد الحالي في المنطقة.

وقد بدأ توافد المتطوعين على مراكز التبرع للمشاركة في الحملة التي أعلنتها دولة الإمارات العربية المتحدة، لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من التصعيد في قطاع عزة.

تهدف الحملة إلى إقامة مراكز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص وأطياف المجتمع كافة في الدولة، ووسائل الإعلام.

يأتي إطلاق حملة «تراحم من أجل غزة» بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.