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عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يبحثان تطورات المنطقة وإيصال مساعدات إنسانية للمدنيين

عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يبحثان تطورات المنطقة وإيصال مساعدات إنسانية للمدنيين
15 أكتوبر 2023 16:47

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط وسبل خفض التصعيد، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين المتأثرين من الأزمة الراهنة.
ناقش الوزيران المساعي الإقليمية والدولية المبذولة من أجل فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وجدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التأكيد على أهمية أن تتركز الجهود الإقليمية والدولية على حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية لهم بشكل فوري، بالإضافة إلى تكثيف المساعي الرامية إلى إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد.

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المصدر: وام
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أستراليا
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فتح ممرات آمنة
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