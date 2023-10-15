الطقس صحو إلى غائم جزئياً غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

تكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:48 والمد الثاني عند الساعة 02:20 والجزر الأول عند الساعة 20:12 والجزر الثاني عند الساعة 07:44.

بحر عُمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:55 والمد الثاني عند الساعة 23:21 والجزر الأول عند الساعة 16:26 والجزر الثاني عند الساعة 04:53.