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علوم الدار

«الخدمات الإنسانية في دبي» تطلق جسراً جوياً إلى مصر ولبنان في ظل التصعيد بالمنطقة

نقل مساعدات إلى مصر ولبنان
15 أكتوبر 2023 18:47

بدأت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية عملية في دبي لتسيير جسر جوي إغاثي لنقل إمدادات طبية عاجلة ومساعدات غذائية إلى مصر ولبنان؛ وذلك تعزيزاً للجاهزية في مواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها الأزمة الطارئة في المنطقة، وذلك استجابةً للنداء الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».

في هذا الإطار، قال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي «قمنا بإطلاق الجسر الجوي الإنساني بشكل عاجل لنقل إمدادات الإغاثة الملحة إلى المتأثرين بتفاقم الأزمة في المنطقة.. وتعكس هذه الجهود روح التعاون في أوقات النزاع والحاجة الملحة، وتستفيد المدينة من شبكتها الواسعة ومواردها لتعزيز الجهود الإنسانية ودعم الاستجابات السريعة للأزمات الإنسانية، ورفع مستوى الجاهزية للحالات الطارئة، وبالتالي إنقاذ الأرواح البريئة».

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 وقد توجّهت اليوم، من دبي إلى مطار العريش المصري في شمال سيناء، الشحنةَ الإغاثية الأولى من مخزون برنامج الأغذية العالمي و(اليونيسف)، وتتضمّن أكثر من 11 طناًّ من مستلزمات المياه والنظافة الشخصية، إضافة إلى إمدادات حيوية لحفظ كرامة المتضررين وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم، ما يعزز بشكل كبير قدرة الاستجابة الصحية من خلال الهلال الأحمر المصري ويضمن تجهيز المجتمعات لمواجهة الاحتياجات الملحة والناشئة عن الأزمة الطارئة، بالإضافة إلى التخفيف من تأثير نقص الغذاء على الأشخاص الذين يواجهون هذه الظروف الصعبة.

المصدر: وام
دبي
مساعدات إنسانية
جسر جوي
قطاع غزة
لبنان
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