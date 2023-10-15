ذياب بن محمد بن زايد يزور مركز حملة «تراحُم – من أجل غزة»

زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، مركز حملة «تراحُم - من أجل غزة» في أبوظبي المقام في قاعة موانئ أبوظبي في ميناء زايد.

رافق سموه، خلال الزيارة، كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، وعدد من المسؤولين، وتفقد سموه سير العمل في المركز الذي يعد أول مركز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية، فيما سيتم افتتاح مراكز أخرى لاحقاً في باقي إمارات الدولة.

والتقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بعدد من المتطوعين في المركز خلال الجولة، وأشاد سموه بجهود المتطوعين والمتطوعات والمؤسسات الحكومية والخاصة وحرصهم على الإسهام في إغاثة الفلسطينيين المتضررين في غزة.

وتأتي حملة «تراحُم - من أجل غزة» في إطار جهود دولة الإمارات للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية للشعب الفلسطيني المتضرر من الصراع، وضمن مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها تجاه دعم الأشقاء في أوقات الأزمات، وتجسيداً للقيم الإنسانية الراسخة لقيادة وشعب دولة الإمارات، حيث تعد دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تضع احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق من ضمن أولويات مساعداتها الخارجية إيماناً منها بأهمية تقديم الدعم والإغاثة للتخفيف من المعاناة التي يواجهها، وخاصة من الأطفال والنساء.