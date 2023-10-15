المستشفى الميداني الإماراتي في «هيرات» يستقبل المصابين المتأثرين من زلزال أفغانستان

كابول (وام)

استقبل المستشفى الميداني، الذي أعلنت وزارة الدفاع عن افتتاحه، العديد من المصابين من أهالي منطقة هيرات المتأثرين من الزلزال الذي ضرب شمال أفغانستان مؤخراً. يحتوي المستشفى الميداني الإماراتي على غرفة تقييم الحالات الحرجة للمصابين وغرفة عمليات متطورة وغرفة للعناية المركزة، لحالات الجرحى والمصابين من النساء والأطفال وكبار السن من المتضررين جراء الزلزال.

وقام فريق طبي من دائرة الصحة أبوظبي بزيارة ميدانية للمستشفى المرجعي في هيرات ومستشفى الأمومة والتقى المعنيين من الجانب الأفغاني للوقوف على الاحتياجات الملحة والنواقص الطبية التي تعاني منها المنطقة. ‏

وتستمر هذه المساعدات الإنسانية في إطار الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مساعدة المتضررين والمنكوبين حول العالم، ومد يد العون لهم، والاستجابة للقضايا الإنسانية الملحة.