«تريندز» ومعهد دراسات بكوريا يوقعان مذكرة تعاون

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مذكرة تعاون مع معهد دراسات الشرق الأوسط، بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية (HUFS)، بهدف الاستفادة من الخبراء والخبرات المتراكمة لدى الجانبين في المجالات البحثية والعلمية، والتدريب والتطوير، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وترجمته إلى مؤتمرات وملتقيات وندوات دولية مشتركة.

وقّع المذكرة عبدالله الحمادي مدير إدارة المؤتمرات والاتصال الاستراتيجي في مركز تريندز، والدكتور يو دال سونغ مدير معهد دراسات الشرق الأوسط. وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز وتفعيل الشراكة والتنسيق بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً في مجال الدراسات والبحث العلمي والأكاديمي، وتبادل الخبراء والباحثين.