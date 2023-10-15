شرطة أبوظبي تشارك بمؤتمر جمعية العلاج الطبيعي في أميركا

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في مؤتمر جمعية العلاج الطبيعي، والذي عقد في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 7 إلى 8 أكتوبر الجاري، وتميزت للمرة الثانية عالمياً بعرض نتائج مشروع بحث قياس كفاءة العسكريين الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط بعد اختياره سابقاً من ضمن نحو 1000 بحث علمي عالمي متخصص في أكبر مؤتمر عالمي بالولايات المتحدة الأميركية.

وأشرف على تطبيق البحث أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالتعاون مع جامعة لوما ليندا الأميركية بعد الاعتماد من مجلس المراجعة المؤسسية للأبحاث العلمية (Institutional Review Board) بدائرتي صحة أبوظبي والولايات المتحدة الأميركية.