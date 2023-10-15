«التربية»: «إمسات» في اللغة الإنجليزية متطلب أساسي للالتحاق ببرنامج البعثات الدراسية

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن اختبار الإمارات القياسي «إمسات» في مادة اللغة الإنجليزية يعدّ متطلباً أساسياً للالتحاق ببرنامج البعثات الدراسية، بالإضافة إلى اختبارات «إمسات» المطلوبة للمواد الأخرى، بحسب التخصص المراد دراسته، مع ضرورة استيفاء بقية شروط الابتعاث. ونوّهت الوزارة بأنه من المهم توفير درجة «التوفل» أو «الآيلتس» المطلوبة أيضاً في الجامعات خارج الدولة ولأغراض استخراج التأشيرة الدراسية.

وحددت الوزارة خمس فئات للطلبة المؤهلين للتقديم على برنامج البعثات في وزارة التربية والتعليم للدراسة خارج الدولة، وهي: خريجو الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وخريجو الثانوية العامة للسنوات السابقة بحدّ أقصى سنتين، وحملة درجة الماجستير لدراسة الماجستير والدكتوراه، والطلبة الملتحقون بالدراسة والذين يرغبون في الانضمام إلى بعثة الوزارة في برامج البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، بالإضافة إلى طلبة برنامج التبادل.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج البعثات الدراسية لمتابعة الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا خارج الدولة للطلبة الإماراتيين المتميزين، في عددٍ من التخصصات وفي وجهات تعليمية عالمية. وتستقبل الوزارة طلبات الالتحاق لغاية السادس من نوفمبر المقبل، داعيةً الطلبة الراغبين في دراسة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه إلى الإسراع في استكمال ملفات التقديم.