إنجاز شبكة الغاز الطبيعي وتوصيل الخط الرئيسي إلى منطقة الفلاح التجارية

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي، وتوصيل الخط الرئيسي إلى منطقة الفلاح التجارية بطول 16 كيلومتراً وبتكلفة 1.8 مليون درهم في وقت قياسي لم يستغرق ثلاثة أشهر، ويخدم المشروع منطقة الفلاح التجارية بالكامل والتي تضم أكثر من 60 بناية سكنية، كما يخدم منطقة الجادة.

وأوضحت المهندسة آمنة بن هده، مدير إدارة الغاز الطبيعي بـ«الهيئة»، أن «الهيئة» مستمرة في تنفيذ تمديدات شبكة الغاز الطبيعي لتلبية متطلبات مختلف المناطق الجديدة والمشروعات التنموية والسياحية والحضارية التي تشهدها إمارة الشارقة.

وأوضحت أن التوسع في الاستفادة من مشروع الغاز الطبيعي واستخداماته في مجالات مختلفة يأتي في إطار الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة، وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي وقوداً بديلاً، للمحافظة على البيئة. وأكدت أن تنفيذ مشروع شبكة الغاز الطبيعي وتوصيل الخط الرئيسي لمنطقة الفلاح تم وفق أفضل المواصفات وفي وقت قياسي، مشيرةً إلى أن فرق العمل التابعة لإدارة الغاز الطبيعي تعمل بكل جهد لضمان وصول هذه الخدمة الحيوية إلى كل مشترك، وتحقيق الاستفادة القصوى من مزايا الغاز الطبيعي.

وأشارت إلى أنه تم تيسير الإجراءات اللازمة لتمكين المشتركين من الاستفادة من خدمات شبكة الغاز الطبيعي سواء في القطاعات التجارية أو الصناعية أو السكنية.

وأوضحت أن مشروع الغاز الطبيعي من المشروعات الرائدة التي تعكس التزام «الهيئة» بالمحافظة على البيئة، وتشجيع سكان إمارة الشارقة على استخدام الغاز الطبيعي وقوداً بديلاً للاستفادة من الفوائد المتعددة التي يحققها مقارنة باستخدام الغاز المسال «الأسطوانات».