جامعة الشارقة تتعاون مع جامعات مصرية

القاهرة (وام)

بحث وفد من جامعة الشارقة خلال زيارة إلى جمهورية مصر العربية فرص التعاون المشترك مع كبريات الجامعات فيها.

ضم وفد الجامعة كلاً من الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتور فاكر الغرايبة، مدير معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية.

وزار الوفد جامعة المنصورة، والتقى الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون العلمي والبحثي في مختلف التخصصات الطبية والعلمية.

كما زار الوفد جامعة المنصورة الجديدة، حيث استقبله الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، وجرى إلقاء الضوء على أهداف إنشاء تلك الجامعة الحديثة، كما ناقش الطرفان عدداً من النقاط المتعلقة بتفعيل اتفاقية التعاون المشتركة التي تم توقيعها سابقاً بين الجامعتين.