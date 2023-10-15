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علوم الدار

«جائزة أفضل فريق موارد بشرية» بدول التعاون لبلدية عجمان

راشد بن حميد خلال تسلم جائزة أفضل فريق موارد بشرية بالدوائر الحكومية بدول التعاون (وام)
16 أكتوبر 2023 01:38

عجمان (وام)

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تسلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان «درع الريادة» التي نالته الدائرة إثر حصدها «جائزة أفضل فريق موارد بشرية للدوائر الحكومية» على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بمشاركة أكثر من 60 جهة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.
وبهذه المناسبة كرم الشيخ راشد بن حميد النعيمي الكوادر المؤهلة في إدارة الموارد البشرية التي استحقت وبجدارة الجائزة الهامة لجهودهم المبذولة وإنجازاتهم المقدمة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل النتائج معربًا عن فخره بالإنجاز الذي يضاف لسجل الدائرة الحافل بالإنجازات والذي يعكس السير قدما في مسيرة التميز والعمل البناء.
من جهته أوضح خالد أحمد الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة أن إدارة الموارد البشرية بالدائرة قدمت نموذجًا مثاليًا لفعالية الفريق من خلال إدارة رأس المال البشري والتنوع والتخطيط الاستراتيجي والعمل الدؤوب لتقديم الأفضل.

راشد بن حميد النعيمي
دائرة البلدية والتخطيط
عجمان
الموارد البشرية
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