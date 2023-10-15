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علوم الدار

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تستعرض مؤشرات الخطة الاستراتيجية

خلال الاجتماع (من المصدر)
16 أكتوبر 2023 01:38

أبوظبي (الاتحاد) 

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بحث مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، السبل الكفيلة بتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها على المديين القريب والبعيد، واطلع مجلس الأمناء في اجتماعه مؤخراً، برئاسة الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس، على مؤشرات الخطة الاستراتيجية للجامعة، وأعداد الطلاب المقبولين بالجامعة هذا العام، والذين بلغ عددهم 381 طالباً وطالبة، ليصبح إجمالي عدد الطلبة في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للعام الأكاديمي الحالي 1245 طالباً وطالبة في مقر الجامعة بأبوظبي وفرعها بعجمان.
كما اطلع المجلس على تقرير حول أعداد الطلبة الدوليين المسجلين خلال الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الحالي، حيث ازداد عدد الطلبة الدوليين المسجلين في الجامعة والذين يتم استقطابهم من مختلف أنحاء العالم ليبلغ 315 طالباً يمثلون 34 جنسية، ووجه رئيس مجلس الأمناء بالاستمرار في قبول الحد الأقصى الممكن للقبول وفق الموازنة والشروط المتاحة، مع ضرورة الانفتاح على المؤسسات الرسمية والشراكات الدولية.
وأكد الدكتور محمد راشد الهاملي، حرص مجلس الأمناء على تبني خطط العمل الشاملة والرؤى الأكاديمية المستقبلية التي تحقق استراتيجية دولة الإمارات في الارتقاء بمسيرة التعليم العالي، وإحداث نقلة نوعية في مخرجاته، من أجل إيجاد كوادر مهنية ذات كفاءة عالية تساهم في تعزيز مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات.
وأضاف رئيس مجلس الأمناء أن «برامج الجامعة الأكاديمية يتم وضعها بعناية لتضيف بعداً جديداً لمسيرة التعليم في الإمارات، وتكون منسجمة مع رسالة الجامعة في تطوير استراتيجيات التعليم النوعي، الذي يلبي احتياجات التنمية المنشودة والقائمة على اقتصاد المعرفة والإبداع والابتكار».
وقال الهاملي: إن من أولويات جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الحرص على استقطاب كفاءات أكاديمية عالية الجودة ومميزة من مختلف دول العالم، لإثراء تجربتها العلمية ومسيرتها الأكاديمية، واتباع أفضل طرق التدريس وأحدثها لتخريج جيل موسوعي من الطلاب متسلح بالعلم والمعرفة.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
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