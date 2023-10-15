محمد الحسيني يبحث مع وزيرة المالية الباكستانية تعزيز العلاقات

مراكش - المملكة المغربية (الاتحاد)

على هامش اليوم الأخير من اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمملكة المغربية في الفترة 9 إلى 15 أكتوبر، اجتمع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشـــؤون المالية، مع وزيـــرة المالية والإيرادات والشؤون الاقتصادية، الدكتورة شمشاد أختر، ومحافظ المصرف المركزي الباكستاني، جميل أحمد.

وأشاد الجانبان الإماراتي والباكستاني بالعلاقات الثنائية، وتم بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وخصوصاً في المسائل المالية، وتشجيع الاستثمار المتبادل والتنمية الاقتصادية.

وأعرب الجانبان عن أهمية استمرار التعاون، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز المصالح الاقتصادية بين البلدين، وناقشا ما تم بحثه في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، وآخر الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة.

وأكد الجانب الباكستاني مشاركة وزيرة المالية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه الإمارات في نوفمبر المقبل في «مدينة إكسبو دبي».