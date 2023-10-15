هدايا مدرسية من شرطة أبوظبي و«الهلال الأحمر»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومجموعة الفهيم، مبادرة توزيع هدايا مدرسية على عدد من الأطفال والأسر ضمن حملة «أبناؤنا أمانة»، وتضمنت الفعالية تعريف الطلبة بدورية الطفل.. وقال العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات: إن المبادرة تندرج ضمن استراتيجية شرطة أبوظبي لإسعاد المجتمع وتعزيز مفهوم جودة الحياة للجميع. وأوضح سالم سلطان السويدي، مدير هيئة الهلال الأحمر- مركز أبوظبي، أن هذه المبادرة تستهدف إدخال الفرحة والسرور إلى نفوس الطلبة. وأعربت الأسر والأطفال المستفيدون عن تقديرهم وشكرهم لهذه اللفتة الإنسانية.