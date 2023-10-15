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«زايد العليا» تحتفي بـ«العصا البيضاء»

«زايد العليا» تحتفي بـ«العصا البيضاء»
16 أكتوبر 2023 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم باليوم العالمي للعصا البيضاء، واحتفلت إدارة رعاية المكفوفين التابعة للمؤسسة بالمناسبة عبر ورشة حول إتكيت التعامل مع المكفوفين، وجلسة نقاشية حضرها مكفوفون وأسرهم تناولت إنجازاتهم وتحدياتهم، ودور العصا البيضاء في حياتهم، وقدمت ناعمة عبدالرحمن المنصوري، مديرة الإدارة، قائمة طعام بالعربية والإنجليزية ونسخة إلكترونية متوافقة مع أجهزة المكفوفين لدعم المشاركين في حفل غداء أعقب الجلسة، وأكد عبدالله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة، أن المناسبة تجسد الاهتمام بخدمة المكفوفين ومساواتهم بالأفراد العاديين في الحقوق والواجبات، وتأمين متطلبات تعزيز قدراتهم ودمجهم.

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
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