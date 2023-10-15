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رئيس الدولة يواصل اتصالاته مع قادة الدول لوقف التصعيد وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية لإيصال مساعدات إلى غزة

رئيس الدولة يواصل اتصالاته مع قادة الدول لوقف التصعيد وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية لإيصال مساعدات إلى غزة
16 أكتوبر 2023 00:02

واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اتصالاته المكثفة مع قادة دول عربية وأجنبية لوقف العنف والتصعيد الدائر في قطاع غزة، وحشد الجهود الدولية لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين وتجنيبهم المعاناة المتفاقمة نتيجة التطورات الميدانية المقلقة.
شملت الاتصالات، التي أجراها سموه، كلاً من: صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ومعالي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ومعالي بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل.
وأكد سموه، خلال الاتصالات، أولوية الحفاظ على أرواح المدنيين وعدم الزج بهم في دائرة العنف والصراع المتصاعد وممارسة المسؤولية القانونية التي تضمن حمايتهم وسلامتهم خاصة الأطفال والنساء وكبار السن أثناء الصراعات وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين.
وشدد سموه على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لنقل المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق، وتيسير الآليات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لهذه الممرات وتمكين المنظمات الإنسانية المعنية للقيام بمسؤولياتها، بما يضمن عدم تفاقم المعاناة التي يشهدها القطاع نتيجة العنف المتصاعد، في ظل وجود أكثر من مليوني إنسان غالبيتهم العظمى من المدنيين الأبرياء وغير المنخرطين في الصراع الدائر.
كما تناولت الاتصالات أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الموقف والبحث عن آفاق للتهدئة لمنع تصاعد حدة العنف وتوسع دائرته وعدم الانزلاق نحو المزيد من التوتر والتصعيد، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.
تأتي اتصالات صاحب السمو رئيس الدولة المستمرة والمكثفة مع الأشقاء والأصدقاء كافة في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان عدم تدهور الأوضاع وتفاقمها.

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المصدر: وام
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قطاع غزة
فتح ممرات آمنة
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