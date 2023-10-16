عبدالله بن زايد يلتقي رئيس تيمور الشرقية ويبحث معه آفاق التعاون الثنائي

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، فخامة خوزيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديموقراطية.

جرى خلال اللقاء ، الذي عقد في أبوظبي، بحث علاقات الصداقة وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في العديد من المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

كما تناولت المباحثات التعاون المشترك في ملف الاستدامة والتغير المناخي، في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، ودور هذا الحدث العالمي البارز في تحقيق نقلة نوعية في مسار العمل المناخي العالمي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بفخامة خوزيه راموس هورتا، مؤكدا أهمية زيارة العمل الذي يقوم بها فخامته إلى دولة الإمارات في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة.

من جانبه أعرب فخامة راموس هورتا عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات، مشيدا بتجربة الدولة التنموية الرائدة.