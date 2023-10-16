الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس تيمور الشرقية ويبحث معه آفاق التعاون الثنائي

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس تيمور الشرقية ويبحث معه آفاق التعاون الثنائي
16 أكتوبر 2023 10:51

 التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، فخامة خوزيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديموقراطية.

جرى خلال اللقاء ، الذي عقد في أبوظبي، بحث علاقات الصداقة وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في العديد من المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

كما تناولت المباحثات التعاون المشترك في ملف الاستدامة والتغير المناخي، في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، ودور هذا الحدث العالمي البارز في تحقيق نقلة نوعية في مسار العمل المناخي العالمي.

أخبار ذات صلة
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بفخامة خوزيه راموس هورتا، مؤكدا أهمية زيارة العمل الذي يقوم بها فخامته إلى دولة الإمارات في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة.

من جانبه أعرب فخامة راموس هورتا عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات، مشيدا بتجربة الدولة التنموية الرائدة.

 

المصدر: وام
الإمارات
عبدالله بن زايد
تيمور الشرقية
آخر الأخبار
بافون يكسر «نحس مدريد»!
الرياضة
بافون يكسر «نحس مدريد»!
اليوم 12:30
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
الرياضة
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
اليوم 12:30
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
الرياضة
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
اليوم 12:00
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
الرياضة
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
اليوم 12:00
1719 لاعباً ولاعبة في بطولات أبوظبي للجودو
الرياضة
1719 لاعباً ولاعبة في بطولات أبوظبي للجودو
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©