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"تنمية المجتمع" تستقبل 305 أفكار لمواجهة التحديات التي تواجه كبار السن

"تنمية المجتمع" تستقبل 305 أفكار لمواجهة التحديات التي تواجه كبار السن
16 أكتوبر 2023 14:35

استقبلت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، 305 أفكار في الدورة الثانية من مبادرة "ويّاكم" بزيادة في المشاركات بلغت نسبتها 161% عن الدورة الماضية.

وتعد "وياكم" منصة رقمية مجتمعية مبتكرة تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي وإشراك المجتمع في حصر التحديات وتصميم الحلول لها.

وتستهدف النسخة الثانية من "وياكم" التي تنظمها الدائرة بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، طرح حلول للتحديات التي تواجه "كبار السنّ" من خلال 3 محاور تشمل الرفاه المالي والرفاه الاجتماعي والرفاه العاطفي.

وقالت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع: “تعكس المشاركات التي تلقتها "وياكم" في دورتها الثانية، حرص أفراد المجتمع على تعزيز حياة كبار السن، والإسهام في التغلب على كافة التحديات التي تواجههم، ولقد أتاحت المنصة الفرصة للجميع للمشاركة الفاعلة في دعم كبار السنّ من خلال أفكارهم وحلولهم المبتكرة".

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وأضافت أن الأفكار المقدّمة تدعم تعزيز نمط حياة صحّي وحيوي وآمن لكبار السن، الذين قدّموا جهودهم وطاقاتهم لبناء هذا المجتمع، وأن زيادة نسبة المشاركة في الدورة الثانية تؤكد أهمية المبادرة باعتبارها منصة من المجتمع وإلى المجتمع، تعكس توجهات الدائرة بأهمية التواصل الدائم والفعّال مع الأفراد، والاستماع إليهم والتعرف على تطلعاتهم واحتياجاتهم.

وذكرت أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تقييم الأفكار واختيار أفضل 10 منها للمرحلة النهائية وفقاً لعدة معايير تركّز على الجدوى الفنية، والجدوى المالية، والوقت المقدر لتنفيذ المشروع التجريبي، ومدى ملاءمته لحل المشكلة، بالإضافة إلى الصلة بالقطاع الاجتماعي، والأثر، والابتكار، والاستدامة.

وسيتم تكريم الأفكار الفائزة ومنح مكافآت تحفيزية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في حفل ستنظمه الدائرة، بالإضافة إلى وضع خطة عملية لتنفيذ الأفكار التطويرية المقترحة على أرض الواقع بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص والثالث في الإمارة.
 

المصدر: وام
كبار السن
تنمية المجتمع
الإمارات
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