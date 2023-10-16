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«حسابات تحت التسوية» في نيويورك أبوظبي

«حسابات تحت التسوية» في نيويورك أبوظبي
16 أكتوبر 2023 15:20

أبوظبي (الاتحاد)يستضيف رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي حتى مطلع نوفمبر المقبل، معرض «حسابات تحت التسوية» الذي يقدمه قسم الآداب والعلوم الإنسانية، ويتولى سامويل مارك أندرسون، الأستاذ في الجامعة، تقييم الأعمال المعروضة.. وتعتمد الأعمال على بحوث الأساتذة التجريبية في مجال البصريات لتوثيق تنقل الأفراد والمعلومات في سياقات مختلفة. وعوضاً عن تقديم أعمال فنية، يقدم المعرض أبحاثاً بصيغةٍ بصرية.

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تستكشف هذه الأعمال بطابعها الأكاديمي موضوع التنقلات العالمية المعقدة التي يخوضها الأفراد والبيانات. ويطرح المعرض تساؤلات محورية حول إيجاد الإنسان لمكانه المناسب في العالم، والحفاظ على أصوله، والتفاهم ومشاركة التجارب بعفوية مع الآخرين، والوثوق بالمعلومات، كما تشير المواد البحثية إلى قدرة الإنسان على تطوير طرق للتأقلم.

جامعة نيويورك أبوظبي
الآداب
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