183 ألف رخصة قيادة مركبة مسجلة بعجمان

سعيد أحمد (عجمان) بلغ عدد إجمالي رخصة قيادة المركبة المسجلة في شرطة عجمان، 183 ألفاً و910 رخص، فيما تقدم 88 ألفاً و519 شخصاً من جنسيات مختلفة لاختبار الحصول على رخصة قيادة مركبة خلال الـ 8 أشهر الماضية من العام الجاري، بزيادة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ عدد الرخص الجديدة التي صرفت في الفترة نفسها، 11 ألفاً و918 رخصة، بزيادة 21% عن العام الماضي، وارتفع عدد تجديد رخص القيادة إلى 19 ألفاً و847 رخصة بنسبة زيادة 22% في الفترة المذكورة نفسها.

وقال العقيد سلطان خليفة بن حارب، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة عجمان، في تصريح لـ«الاتحاد» إنه تم إطلاق خدمة رقمية مكتملة تقدم للجمهور من خلال فتح ملف مروري، ليتمكنوا من التقديم على التدريب النظري والميداني للحصول على رخصة قيادة مركبة، وذلك عبر التسجيل بالتطبيق الذكي لشرطة عجمان.

وأضاف أن الهدف من الخدمة تقليل الوقت والجهد على المتعاملين في إنجاز هذه الخدمة، وتخفيض عدد المراجعين للمراكز، لافتاً إلى أنه بإمكان الجمهور باختلاف جنسياتهم الاستفادة من خدمة فتح الملف المروري الذكية من خلال التسجيل في تطبيق شرطة عجمان، وإدخال بيانات مقدم الطلب للحصول على رخصة القيادة، وإرفاق المستندات المطلوبة، وبعدها يتم التأكد من صحة البيانات المقدمة واستكمال الإجراءات لفتح الملف.

وأشار العقيد سلطان بن حارب، إلى أن شرطة عجمان حققت نتائج نمو إيجابية في إسعاد المتعاملين والتحول الرقمي خلال الفترة الماضية، وزادت من نسبة رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة لهم، ويأتي ذلك ضمن سعي القيادة لتحقيق أهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة، وتحقيق استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021-2025، وتطبيق سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية.