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محمد بن راشد يزور معرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا

محمد بن راشد يزور معرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا
16 أكتوبر 2023 15:47

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، معرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا.. في نسخته الأكبر عبر 43 دورة بمساحة تتجاوز 2.7 مليون قدم مربع وبمشاركة 6000 شركة تقنية و180 ألف متخصص، في دبي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"،( تويتر سابقاً):" أثناء زيارتي اليوم لمعرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا .. في نسخته الأكبر عبر 43 دورة بمساحة تتجاوز 2.7 مليون قدم مربع وبمشاركة 6000 شركة تقنية و180 ألف متخصص.

وأضاف سموه: "معرض جيتكس اليوم أصبح مجموعة معارض تخصصية للتقنية والشركات الناشئة والمبرمجين والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها ".

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وأكد سموه: أن معرض جيتكس يشبه دبي في سرعة نموه حيث نما 40٪ عن دورته السابقة .. ويشبه دبي في احتضانه لأفضل العقول من 180 دولة .. ويشبه دبي في شغفها بكل جديد يسهم في تغيير مستقبلنا نحو الأفضل.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جيتكس
محمد بن راشد
دبي
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