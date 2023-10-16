شخبوط بن نهيان يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير السعودية

تسلم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، نسخة من أوراق اعتماد سعادة سلطان بن عبدالله العنقري، سفيراً للمملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وتمنى معاليه لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز العلاقات الأخوية الوثيقة، وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين، وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين.

من جانبه، أعرب سعادة العنقري عن سعادته بتمثيل المملكة العربية السعودية لدى الإمارات العربية المتحدة، على ضوء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الأخوة بين البلدين.