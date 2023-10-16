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منصور بن زايد يترأس اجتماع «مبادلة للاستثمار»

منصور بن زايد يترأس اجتماع «مبادلة للاستثمار»
16 أكتوبر 2023 18:42

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة «مبادلة للاستثمار»، اجتماع مجلس إدارة الشركة في «قصر الوطن» في أبوظبي.

واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، تقرير نصف السنة المالية للعام 2023، وناقش عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

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حضر الاجتماع، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مبادلة للاستثمار»، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالحميد محمد سعيد، ومعالي سيف سعيد غباش، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

المصدر: وام
منصور بن زايد
مبادلة للاستثمار
مجلس إدارة
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