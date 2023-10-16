طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وقال المركز، في نشرته اليومية، إن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. وستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:05 والمد الثاني عند الساعة 03:00 والجزر الأول عند الساعة 20:47 والجزر الثاني عند الساعة 08:03.

في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 10:21 والمد الثاني عند الساعة 23:58 والجزر الأول عند الساعة 16:55 والجزر الثاني عند الساعة 05:29.