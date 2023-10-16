الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للألمنيوم» الأفضل في تمكين الشباب

«الإمارات للألمنيوم» الأفضل في تمكين الشباب
17 أكتوبر 2023 02:18

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الإمارات للألمنيوم» و«دبي الوطني» تطلقان برنامج تمويل لتعزيز الاستدامة

حلَّق مجلس شباب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، بجائزة «أفضل مؤسسة لتمكين الشّباب» في حفل توزيع جوائز الموارد البشرية الحكومية الخليجية 2023. وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة، نؤمن بضرورة تمكين الجيل القادم من القادة بصفته أحد المقومات الأساسية لتحقيق أهدافنا المستقبلية، والمساهمة في دفع عجلة التقدم في الدولة، ومهتمون بتمكين الشباب من المشاركة في اتخاذ القرار. وقالت هلا الهاشمي، رئيس المجلس، إن الجائزة تقدير لجهود المجلس في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم.

الإمارات للألمنيوم
تمكين الشباب
آخر الأخبار
بافون يكسر «نحس مدريد»!
الرياضة
بافون يكسر «نحس مدريد»!
اليوم 12:30
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
الرياضة
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
اليوم 12:30
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
الرياضة
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
اليوم 12:00
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
الرياضة
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
اليوم 12:00
1719 لاعباً ولاعبة في بطولات أبوظبي للجودو
الرياضة
1719 لاعباً ولاعبة في بطولات أبوظبي للجودو
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©