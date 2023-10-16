«الإمارات للألمنيوم» الأفضل في تمكين الشباب

أبوظبي (الاتحاد)

حلَّق مجلس شباب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، بجائزة «أفضل مؤسسة لتمكين الشّباب» في حفل توزيع جوائز الموارد البشرية الحكومية الخليجية 2023. وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة، نؤمن بضرورة تمكين الجيل القادم من القادة بصفته أحد المقومات الأساسية لتحقيق أهدافنا المستقبلية، والمساهمة في دفع عجلة التقدم في الدولة، ومهتمون بتمكين الشباب من المشاركة في اتخاذ القرار. وقالت هلا الهاشمي، رئيس المجلس، إن الجائزة تقدير لجهود المجلس في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم.