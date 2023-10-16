مؤتمر «دولية كازان» يثمِّن دور الإمارات في تطوير الألعاب الإلكترونية

كازان (وام)

استعرض مؤتمر التعريف بالبطولة الدولية للرياضات المدمجة الإلكترونية والكلاسيكية، دور الإمارات في تطوير الألعاب الإلكترونية. وشاركت مريم يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، رئيسة لجنة التوعية الثقافية والترويج في الاتحاد، في مؤتمر التعريف بالبطولة المقررة إقامتها في كازان عاصمة جمهورية تتارستان، فبراير المقبل، وأكدت البطران أن المشاركين أشادوا بتطور وتنوع الرياضات الإلكترونية، والنمو الهائل الذي يشهده القطاع في الإمارات، مشيرة إلى أن الإمارات عززت وجودها على الساحة العالمية، من خلال إنشاء دوري لهذه الرياضات، واستضافة العديد من البطولات المهمة.