التوعية بالاشتراطات الصحية لورش المصفح

أبوظبي (الاتحاد)

دعت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بإدارة الصحة العامة، جميع العاملين في الورش الحرفية في مصفح إلى أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية، ومتطلبات السلامة والأمان أثناء مزاولتهم أعمالهم في منشآتهم الحرفية، وذلك ضمن إطار الحرص على حياتهم وصحتهم العامة، وحماية أفراد المجتمع وتعزيز صحتهم وسلامتهم.

جاء ذلك خلال حملة التوعية التي نفذتها البلدية في مصفح الصناعية واستهدفت في مرحلتها الأولى 3 مناطق في مصفح لرفع نسبة الوعي لدى العاملين في الورش، وتثقيفهم بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالورش.

وقد حرص فريق الحملة على تعريف العاملين في الورش بتفاصيل اشتراطات الصحة العامة، والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها لتعزيز سلامتهم، وسلامة المجتمع.

كما ألصق فريق العمل ملصقات QR كود على منشآت الورش والتصليح التي تحتوي على الاشتراطات الصحية، وقام فريق الحملة بتوعية ملاك المنشآت بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتوعية العمالة في كل منشأة بأهمية الالتزام باشتراطات ومتطلبات الأمان والسلامة، وكذلك توعية أفراد المجتمع ومرتادي هذه المرافق الخدمية بالاحتياطات والممارسات السليمة لحماية صحتهم وسلامتهم العامة.