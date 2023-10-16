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«قضاء أبوظبي» و«التمكين الحكومي» تعززان دعم التحول الرقمي

يوسف العبري وأحمد الكتاب خلال اللقاء (من المصدر)
17 أكتوبر 2023 02:18

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، معالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتقديمها وفق أرقى الممارسات العالمية، اعتماداً على تقنيات التحول الرقمي.
واستعرض اللقاء، آفاق التعاون والتنسيق بين دائرة القضاء ودائرة التمكين الحكومي، بما يحقق التكامل المنشود ويسهم في استدامة التطوير الشامل لمنظومة الخدمات، ودورها في ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.

أبوظبي
التحول الرقمي
دائرة القضاء
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