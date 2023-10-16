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بدء التسجيل للمشاركة في «الظفرة للمشاريع المستدامة»

بدء التسجيل للمشاركة في «الظفرة للمشاريع المستدامة»
17 أكتوبر 2023 02:18

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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أعلنت بلدية منطقة الظفرة عن بدء التسجيل في مسابقة الظفرة للمشاريع المستدامة للموسم الثاني، والتي تهدف إلى رفع مستوى الأداء البيئي داخل مواقع البناء والإنشاء والتقليل من الحوادث المهنية داخلها تحت شعار «معاً نحو نمو عمراني آمن ومستدام». 
وتهيب بلدية منطقة الظفرة بالمقاولين والاستشاريين الراغبين في المشاركة ولديهم أعمال داخل الحدود الجغرافية لمنطقة الظفرة التواصل مع إدارة البيئة والصحة والسلامة للتسجيل ورفع مستندات المطلوبة من خلال موقع بلدية منطقة الظفرة الرسمي. 
ومن شروط المسابقة أن تكون نسبة إنجاز المشروع أكثر من 30% للمشاركة في الجائزة.

الظفرة
بلدية الظفرة
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