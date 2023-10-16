المؤتمر الدولي للاحتباس الحراري ينطلق برأس الخيمة ديسمبر المقبل

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد الدكتور سيف محمد الغيص المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة عزم الهيئة تنظيم المؤتمر الدولي السادس حول الاحتباس الحراري، والذي سيتم من خلاله تسليط الضوء على أهمية المحيطات في 4-7 ديسمبر المقبل، وذلك تزامناً مع استضافة الدولة (28COP)، منوهاً بأن المؤتمر سينظم تحت رعایة صاحب السمو الشیخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخیمة، وبمشاركة أكثر من 19 دولة.

ونوه الغيص، أن المؤتمر الدولي يعد السادس تنظيماً من قبل الهيئة، حيث ستكون محاوره خلال المؤتمر حول الاحتباس الحراري، ودور وأهمیة المحیطات، بالتعاون مع منظمة الیونیسكو.

وأشار إلى أن المؤتمر یشكل منصة للخبراء والباحثین من مختلف دول العالم، لمناقشة وبحث نتائج أبحاثهم وآخر المستجدات في فهم دور وأهمیة المحیطات وتأثیرها على الاحتباس الحراري، حیث سیستضیف المؤتمر عدداً من الباحثين الرئیسیین الدولیین، والمحاضرین البارزین في جمیع الموضوعات ذات التأثیرات على الاحتباس الحراري ذات العلاقة بالمحیطات، من ضمنها أهمیة المحیطات في كوكب الأرض، التنمیة الساحلیة والنقل البحري المستدام، التكیف مع تغیرات المناخ على السواحل، إنتاجیة المحیطات والأمن الغذائي، صحة الجزر والمحیطات، الاقتصاد الأزرق.

وقال، إن المتحدثین الخمسة الرئیسيين سيعرضون 25 ورقة بحثية من ضمنهم جیمس میشیل (رئیس جمهوریة سیشل السابق) -دكتورة بیني بیكر (نائبة رئیس منظمة حمایة الجزر) -سیفانیا ناوردرا(لمدیرة العامة لأمانة برنامج البیئة الإقلیمي لمنطقة المحیط الهادئ) -دكتورة سیلفیا إیرل (عالمة أحیاء بحریة) - البروفسور برادلي سمیث (الرئیس السایق للجنة الحیاة البحریة والبریة في واشنطن)، منوهاً أن أول مؤتمر تم عقده في الإمارة كان في العام 2011 وفي كل عام يشارك فيه نخبة من المتخصصين والعلماء في مختلف المجالات التي تخص البيئة والكون والاحترار الكوني، منوهاً أن في كل مرة يتم ربط المؤتمر بالأحداث البيئية

كوب 28

جاء هدف المؤتمر هذا العام متناغماً مع كوب 28 والمرتبط بالتغيرات المناخية وبالتحديد المحيطات والبحار التي تشكل نسبة كبيرة من الكرة الأرضية، ومدى تأثرها بالاحترار الكوني والاحتباس الحراري، والذي ينعكس بحموضة ماء البحر، والذي سيؤثر على إنتاجية الطعام في المحيطات.