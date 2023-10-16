أبوظبي تستضيف «المؤتمر العالمي للتربية البيئية» يناير المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف العاصمة أبوظبي مؤتمر الشباب للتربية البيئية ضمن المؤتمر العالمي للتربية البيئية الثاني عشر المزمع عقده في أبوظبي من 29 يناير إلى 2 فبراير 2024، وهو منصة صمِّمَت لإشراك الشباب وتمكينهم من التواصل مع أقرانهم الدوليين، والتعلم من بعضهم بعضاً، واكتساب رؤى قيمة تسهم في تشكيل أدوارهم كقادةٍ بيئيين في المستقبل.

كما يؤكد المؤتمر العالمي للتربية البيئية 2024، الذي يتخذ من «التواصُل لبناء الغد» شعاراً له، التزام أبوظبي بالحثِّ على التغيير عبر التعليم وتسليط الضوء على الأهمية المستمرة للتنمية البيئية في جدول الأعمال الوطني للإمارات العربية المتحدة.

المتحدثون

يتحدث في المؤتمر قادةٌ في مجال التعليم البيئي والاستدامة وتمكين الشباب، من بينهم رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للعمل المناخي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، وشيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، وليلى مصطفى عبد اللطيف، مدير عام جمعية الإمارات للطبيعة، وجاك دانجرموند، رئيس معهد أبحاث النظم البيئية (ESRI) والمؤسس المشارك فيه، والدكتور لورنزو فيورامونتي، وزير التعليم والجامعات والأبحاث السابق في الجمهورية الإيطالية، وريكي كيج، المؤلف الموسيقي والمدافع عن البيئة. سوف يشارك هؤلاء وغيرهم من الأصوات المؤثرة رؤاهم وخبراتهم القيِّمة، ويديرون النقاشات، ويسهمون في الإلهام ونشر المعرفة في مجال التعليم البيئي.

التغيير الإيجابي

وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: «يقدم مؤتمر الشباب للتربية البيئية منصة نقاش للشباب في مواضيع تتعلق بتشكيل مستقبلٍ أكثر استدامة وقيادةِ التغيير الإيجابي في مجال حماية البيئة. وفي حين لا تتحمل الأجيال الصاعدة سوى قدر ضئيل من المسؤولية تجاه هذه القضايا، إلا أنهم على استعداد لتجربة التأثيرات بعيدة المدى لأزمة المناخ. ونحن من خلال هذه المنصة التحويلية نأخذ على عاتقنا منح الفرصة للشباب لسماع صوتهم وتمكينهم من دعم التعليم البيئي على الصعيدين المحلي والدولي.»