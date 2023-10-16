26 مركزاً لتلقي التبرعات العينية لـ «تراحم من أجل غزة»

هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل حملة «تراحم من أجل غزة» تلقي التبرعات العينية في جميع المراكز التي حددتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعددها 26 موقعاً موزعة في مختلف إمارات الدولة.

ووجهت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، الدعوة للمشاركة الواسعة في المبادرة المجتمعية التي تستمر لأسابيع، تجسيداً للقيم الإنسانية لمجتمع دولة الإمارات.

وتهدف الحملة التي انطلقت أول أمس، تحت إشراف «الهلال الأحمر» الإماراتي، بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص والمتطوعين ممن يمثلون أطياف المجتمع كافة في الدولة، إلى حشد الإغاثة الإنسانية لدعم المحتاجين من الأسر والأطفال والفئات الضعيفة بقطاع غزة، والتضامن مع الأسر الفلسطينية والأطفال المتأثرين.

وتمكنت الحملة في يومها التطوعي الأول من تعبئة وتغليف 13 ألف طرد من المساعدات الغذائية والطبية والمستلزمات الشخصية لدعم المحتاجين من الأسر والأطفال والفئات الضعيفة بقطاع غزة.

وتسعى الحملة للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع، والنساء.

وأوضحت الهيئة، أن المواد العينية التي يمكن تسلمها في جميع مراكز «الهيئة» ستتوزع في ثلاث سلال سترسل عبر الطرود، وتتمثل في سلة المواد الغذائية التي تتضمن 14 سلعة منها الطحين، الزيت، التمر، الفول، حمص حب، بازلاء خضراء، ذرة، تونة، معلبات اللحوم، الشاي، ملح، سكر، بسكويت، فيما سلة النساء تتضمن البطانيات، المعقمات، الشامبو، الصابون، معجون الأسنان، فرشة الأسنان، والمتعلقات الشخصية، وسلة الأطفال تتضمن حليب البودرة، السريلاك، الحليب السائل «أبتاميل»، المكملات الغذائية، الصابون، الحفاظات، البسكويت، معجون الأسنان، فرشاة الأسنان، الشامبو، كريم الجسم، المراضع.

وحددت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 26 موقعاً في مختلف مناطق الدولة لتلقي التبرعات العينية، والمتمثلة في: أبوظبي بكرفان شارع المطار مقابل كارفور، كرفان المارينا مول، كرفان الشهامة مقابل جمعية بني ياس، كرفان شارع النجدة بجانب شركة أبوظبي للتوزيع، كرفان مدينة خليفة خلف المحال التجارية، كرفان مدينة بني ياس بجانب اللولو هايبر ماركت، كرفان مدينة الشوامخ مقابل اللولو إكسبرس، كرفان مدينة بني ياس مقابل جمعية بني ياس التعاونية.

وفي العين، سيكون تسلم العينات في مستودعات منطقة المرخانية.

وفي الظفرة، يمكن تسلم المساعدات العينية في كل من مكتب مدينة زايد، ومكتب مدينة الظنة، مكتب مدينة السلع.

وفي دبي، يتم تسلم المساعدات العينية في كل من مقر مركز «الهيئة» في دبي في مقر المركز، ومستودعات المركز في «القوز». وفي الشارقة في مكتب «الهيئة» النخيلات وفي الفجيرة في مقر المركز، خيمة بنك دبي الإسلامي- شارع الشيخ حمد بن عبد الله الشرقي 83 الفجيرة، وفي مركز أم القيوين في إمارة أم القيوين، وفي عجمان، يتم تسلم التبرعات العينية في مقر المركز بالإمارة، وفي رأس الخيمة، يتم تسلم المساعدات في مقر المركز، كرفان رأس الخيمة، كرفان الشعم، كرفان المعيريض بالقرب من مصلى العيد، كرفان الظيت الجنوبي، كرفان الرمس.

وللتبرعات المادية من خلال حساب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي.

صناديق المساعدات العينية

دعت العديد من المدارس ذوي الطلبة للمشاركة في الحملة من خلال جمع صناديق المساعدات العينية وإرسالها نهاية الأسبوع إلى مراكز «الهلال الأحمر» الإماراتي المخصصة للتسلم في أبوظبي، وبينت إدارات المدارس أن المواد المطلوبة ضمن التبرعات حليب الأطفال، طعام معلب، ومستلزمات النظافة كمناديل الأطفال، حفاضات الأطفال، صابون، شامبو، معقمات اليدين وما إلى ذلك، والمستلزمات الصحية، المتمثلة في لوازم الإسعافات الأولية، ماء معقم، قفازات يمكن التخلص منها، أقمشة للحروق، مشيرة إلى أنه بإمكان الأهالي إرسال التبرعات العينية من خلال التوجه بشكل مباشر إلى مراكز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.