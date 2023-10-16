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«الوطني» يبحث تعزيز التعاون مع لجنة الصداقة البرلمانية التركية الإماراتية

عائشة البيرق ومصطفى فارناك خلال اللقاء (من المصدر)
17 أكتوبر 2023 02:18

أبوظبي (الاتحاد)

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التقت لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة عائشة رضا البيرق رئيسة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف عضو اللجنة، أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية التركية الإماراتية في مجلس الأمة الكبير برئاسة مصطفى فارناك رئيس اللجنة.
وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين المجلسين عبر تبادل أفضل الممارسات والخبرات البرلمانية، والتأكيد على أهمية التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. 
ودعت عائشة البيرق لجنة الصداقة البرلمانية التركية للمشاركة في الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي ينظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.

الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
تركيا
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