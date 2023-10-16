صقر غباش ورئيس تيمور الشرقية يبحثان تعزيز علاقات الصداقة

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، فخامة خوزيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب معالي صقر غباش في بداية اللقاء بفخامة خوزيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مشدداً على أهمية العمل البرلماني والدبلوماسية البرلمانية في بناء جسور الصداقة بين الشعوب.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية تيمور الشرقية، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين ويواكب التطور المتنامي في جميع القطاعات مع التأكيد على أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين برلماني الدولتين، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام.

وتطرق الجانبان إلى الحديث عن القضايا الإقليمية والدولية وبحثا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أكدا أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي ودعم كافة الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود على مستوى العالم.

وقال معالي صقر غباش: إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تحرص دائماً على أن تكون علاقاتها بالدول قائمة على أسس راسخة من التعاون المشترك والصداقة والاحترام المتبادل، وتوطيد مبادئ الأخوة والتعاون بين الأمم والشعوب وترسيخ أسس السلام والتعايش.

وتقدم معالي صقر غباش بالشكر لفخامة خوسيه راموس هورتا على تأكيد مشاركته في مؤتمر الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تستضيفه مدينة دبي، وقال معاليه نجدد الدعوة أيضاً لبرلمان تيمور الشرقية للمشاركة في القمة البرلمانية التي ستنعقد على هامش المؤتمر بتاريخ 6 ديسمبر.

من جهته، أكد فخامة خوزيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية على أهمية أن تثمر الزيارات الثنائية تعزيز العلاقات الثنائية إلى مستوى أوسع وأرحب في المجالات كافة، وفتح مسارات جديدة لتوثيق التعاون في التنمية المستدامة والطاقة المتجددة والابتكار بين البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء من جانب المجلس الوطني الاتحادي، كل من: ناعمة الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وسمية السويدي، ومحمد عيسى الكشف، وعائشة البيرق، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

كما حضر اللقاء، عبد الله سالم الظاهري، السفير فوق العادة المفوض غير المقيم لدولة الإمارات لدى جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.