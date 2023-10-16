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انطلاق معرضي «الوطني للتوظيف» و«التعليم الدولي» بإكسبو الشارقة

مشاركون في المعرض (من المصدر)
17 أكتوبر 2023 02:18

الشارقة (الاتحاد) 

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تنطلق اليوم فعاليات النسخة الـ 25 من المعرض الوطني للتوظيف والنسخة الـ 19 من معرض “التعليم الدولي 2023، اللذان ينظمهما مركز إكسبو الشارقة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والشركات المصرفية والمالية، وأكثر من 100 مؤسسة تعليمية وأكاديمية وكبرى الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية.
ويقدم معرض التوظيف الذي يبدأ من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري، عرضاً لأحدث الاتجاهات في مجال التوظيف، وفرص العمل المستقبلية ولا سيما في مجال الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، والعديد من مجالات الاستدامة، كما يتيح الحدث منصة متميزة لزواره للتعرف على تخصصات العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتقدم والواقع الافتراضي وتحليل البيانات، إلى جانب العديد من الفرص الوظيفية في المجالات الهندسية والإدارية وتقنية المعلومات وخدمة العملاء وقطاعات المصارف والمالية والاستثمار والطيران والاتصالات.  

المعرض الوطني للتوظيف
معرض التعليم الدولي
إكسبو الشارقة
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