محمد الشرقي يستقبل سفير دوقية لكسمبورغ الكبرى

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، روبرت لاور سفير دوقية لوكسمبورغ لدى الدولة.

ورحب سموه، بالسفير، الذي قدم للسلام على سموّه، متمنيا له دوام التوفيق في مهام عمله.

جرى خلال اللقاء، تبادل الحديث حول مختلف المواضيع ذات الأهمية المتبادلة، وبحث سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات بين الجانبين نحو المزيد من التقدم للشعبين الصديقين.

وتقدّم روبرت لاور، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.