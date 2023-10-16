«التربية» تدعم إطلاق 3 شركات شبابية ناشئة ومستدامة خلال «كوب 28»

دينا جوني (دبي)

دعت وزارة التربية والتعليم طلبة الجامعات والخريجين في الدولة إلى التسجيل في برنامج ريادة الأعمال البيئية الذي يدعم الابتكار في تكنولوجيا البيئة، من خلال تحويل أفكار الشباب إلى مشاريع أولية ستُعرض خلال فعاليات «كوب 28»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم.

ويستهدف البرنامج الطلبة والشباب المهتمين بالبيئة والاستدامة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً الراغبين في إحداث تأثير ملموس في العالم من خلال الحلول المبتكرة، وكذلك المهتمون والمتحمسون للبيئة والاستدامة، وأصحاب الرؤية في حل المشكلات عبر الابتكار، والمتعاونون والمبدعون المؤمنون بقوة العمل الجماعي من أجل الصالح العام. وسيتعرّف الشباب على كيفية تصور وتصميم وبناء شركة ناشئة بمساعدة خبراء في المجال، وذلك ضمن مبادرة التعليم الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

4 مراحل

وينقسم البرنامج إلى أربع مراحل تبدأ بمعسكر تدريبي شامل يستمر لمدة 10 أيام للفرق التي سيتم اختيارها خلال الأسبوع الجاري. وستنغمس الفرق في عالم ريادة الأعمال والابتكار، تعلم كيفية تسخير قوة التفكير التصميمي والنماذج الأولية السريعة وتحديد طبيعة العملاء. وسيتاح للفرق خلال المرحلة الأولى التواصل مع بعضهم البعض لحل تحديات العالم وتطوير الأفكار والاستعداد لتقديم العرض بثقة.

وفي المرحلة الثانية التي تمتد من 6 نوفمبر لغاية 7 ديسمبر، ستنضم خمسة فرق إلى برنامج المسرّعات الأولي بعد اختيارها عقب انتهاء المعسكر التدريبي. وستعمل الفرق على بناء أسس الشركة الناشئة، واكتسب رؤى الخبراء حول تحديد الأهداف، واكتشاف العملاء، وتطوير المنتجات، واستراتيجيات السوق.

وفي المرحلة الثالثة، ستعمل الفرق الخمس خلال فعاليات «كوب 28» على تقديم عرض متكامل عن الشركات الناشئة على مسرح مدينة إكسبو والحصول على فرصة عرض أفكارها أمام جمهور عالمي.

وسيتم في المرحلة الرابعة والأخيرة اختيار ثلاثة فرق للانضمام إلى برنامج المسرّعات الذي يمتد من يناير لغاية أبريل 2024، لإطلاق الشركات الناشئة بنجاح في السوق.

التعليم الأخضر

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن خارطة طريق شراكة التعليم الأخضر استعداداً لاستضافة الدولة لمؤتمر المناخ «كوب 28». والشراكة عبارة عن مبادرة رئيسية تستهدف تعزيز دور التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتضمين أجندة المناخ في المنظومة التعليمية في الدولة.

وحددت خارطة الطريق مستهدفات بيئية ومناخية واضحة تسعى الوزارة لتحقيقها قبل انطلاق قمة «كوب 28»، من بينها الالتزام بأن تكون نصف المدارس والجامعات في الدولة خضراء مع انطلاق القمة، وتدريب وتأهيل أكثر من 2.800 معلم و1.400 مسؤول تربوي.

مبادرة

سيتم إطلاق مبادرة صوت الأطفال لتوفير التدريب المناسب والمساهمة بإعداد الأطفال وتفعيل مساهمتهم في عملية صناعة القرار المتعلق بمستقبلهم البيئي، ومبادرة صوت المعلمين والتي تسلط الضوء على جهود الكوادر التعليمية في تعزيز الوعي ومواجهة التغير المناخي والاستعداد لتأثيراته. وستساهم كلتا المبادرتين بإيصال صوت أكثر من 70 معلماً وطفلاً حول القضايا البيئية إلى صناع القرار والمجتمع عامة.