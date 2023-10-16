انطلاق «المؤتمر العالمي السابع للجيوفيزياء الهندسية 2023» بجامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان - ممثل الحاكم في منطقة العين، وبالتعاون مع دائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة العين، وبالشراكة مع جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين (SEG) الأميركية، انطلقت أمس في رحاب جامعة الإمارات العربية المتحدة، أعمال «المؤتمر العالمي السابع للجيوفيزياء الهندسية 2023»، خلال الفترة من16-19 أكتوبر الجاري، بحضور معالي زكي نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، وعلي خليفه القمزي مدير عام بلدية مدينة العين وأحمد الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات ببلدية مدينة العين، والدكتور ريتشارد ميلر - الرئيس المشارك للجنة العلمية للمؤتمر (ICEG)، والدكتور غالب البريكي - مدير الجامعة بالإنابة، وبمشاركة 239 من العلماء والباحثين في مجالات الجيوفيزياء الهندسية، و75 جامعة وشركة ومؤسسة عالمية ومحلية من 20 دولة.

وفي كلمته الافتتاحية نوه معالي زكي نسيبة إلى أن القيمة الكبيرة التي تتمتع بها الجيوفيزياء الهندسية في العصر الحالي على نطاق عالمي، تهتم بتفاصيل المناطق الجيولوجية المعقدة والمتنوعة، وتمكن من تحقيق التنمية المستدامة، والحد من مخاطر الكوارث، وتعزز من إدارة الموارد بشكل مسؤول بما يسهم في تقدم العالم، كما يعد التعاون الدولي والإقليمي الذي أدى إلى تنظيم هذا المؤتمر على جانب كبير من الأهمية، كما يجمع هذا المؤتمر بين مجموعة دولية من الخبراء والعلماء والبحاثين في هذا الميدان، وتعد مثل هذه الشراكة ذات قيمة كبيرة تمثل أحد الأسس الرئيسية في السعي العالمي لضمان التنمية المستدامة.

ومن جهته قال علي خليفه القمزي: يمثل وجودنا اليوم في مؤتمر الجيوفيزياء الهندسية في دورته السابعة دليلاً ثاقباً على نجاح هذا المؤتمر في تطلعاته وأهدافه، وهو ما أكسبه القدرة على المواصلة وتقديم منصة رائدة في مجال البحث العلمي تنطلق من مدينة العين لتلتقي بالعالم أجمع، ولنرسخ استباقية دولة الإمارات في مجالات التقدم العلمي والتكنولوجي.

أبرز التحديات

فيما استعرض الدكتور آرثر شينج - رئيس جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين- SEG في كلمته الرؤية والمهام والأهداف التي قامت عليها الجمعية، وأبرز التحديات التي تواجه علوم الأرض وتطبيقات الجيوفيزياء الهندسية، والتغيرات الناجمة عن التطور التكنولوجي، والتقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الإنسان والآلة وكيفية تطوير ابتكارات وتطبيقات جديدة في علوم الجيوفيزياء الهندسية،

كما استعرض الجهود المتمثلة في عقد الندوات والمحاضرات وورش العمل المتخصصة والمؤتمرات الدولية التي جمعت بين الخبراء والمتخصصين في الجيوفيزياء الهندسة والباحثين والعلماء من الشباب.

جائزة الابتكار

وخلال حفل الافتتاح، أعلن الدكتور أحمد مراد - رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، عن الفائزين «بجائزة الابتكار في الجيوفيزياء» لهذا العام، لأفضل ثلاث أوراق علمية مقدمة من الباحثين على المستوى الدولي، وأفضل ثلاث أوراق علمية مقدمة من قبل الطلبة المشاركين خلال أيام المؤتمر، والتي تركز على المساهمات المبتكرة التي تعمل بشكل كبير تطبيقات الجيوفيزياء على المشاكل القريبة من السطح.

المركز الأول

حاز على المركز الأول في جائزة الابتكار في الجيوفيزياء ICEG 2023، الباحث فريدريك ج. فوس، من شركة فري ستايل للخدمات التحليلية والكمية بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك عن مشروع «التصوير ثلاثي الأبعاد للطبقات الجوفية في المريخ باستخدام بيانات الرادار السطحي لمسبار استكشاف المريخ»، وحاز على المركز الثاني الباحث إرسان توركوغلو، من شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية، وذلك عن بحث علمي بعنوان «التعلم النشط لاستدعاء الموجات الكاملة، فيما حاز على المركز الثالث، الباحث بنبن مي، من جامعة زينجيانغ بجمهورية الصين، وذلك عن بحثه بعنوان «استخدام تداخل الموجات الزلزالية من مصادر مترابطة من خلال الترابط المتقاطع: التطبيق على استرجاع «موجات رايلي ولوف»، وانكسار وهمي من اهتزازات حركة القطارات ثلاثية الأبعاد».