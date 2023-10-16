«وام» تشارك في اجتماع الجمعية العامة لشبكة «إنيكس» في لوكسمبورغ

لوكسمبورغ (وام)

شاركت وكالة أنباء الإمارات «وام» في اجتماع الجمعية العامة الثلاثين لشبكة التبادل الإخباري الأوروبية «إنيكس» الذي عقد يومي 12 و13 أكتوبر الحالي بمقرها في لوكسمبورغ احتفاء بالذكرى الثلاثين لتأسيس الشبكة.

حضر الاجتماع عن «وام» عبد الله عبد الكريم المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة، في وكالة أنباء الإمارات، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام العالمية لتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال. وتمت خلال الاجتماع مناقشة مواضيع عدة مختلفة، بما في ذلك تغطية قضية تغير المناخ، والتنسيقات الرقمية الجديدة، وتغطية الأخبار في بيئات الجيل الخامس، وتأثير الذكاء الاصطناعي على غرف الأخبار في جميع أنحاء العالم.

وهنأ عبد الله عبد الكريم، في مداخلة له خلال الاجتماع، المعنيين في «انيكس» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها، مؤكداً أهمية الشبكة في تعزيز تبادل الأخبار والتعاون بين أعضائها.

وأشاد بدور الشبكة في نشر رسالة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في الاعتدال والوسطية والتسامح للمجتمع الدولي. وتضم شبكة التبادل الإخباري الأوروبية «إنيكس» في عضويتها مجموعة من أبرز شركات البث التلفزيوني التجاري في العالم، وتنتج أكثر من 35000 مقطع فيديو كل عام، وتتمتع الشبكة بوجود عالمي مؤثر عبر 5 قارات مع مجموعة شراكة تضم أكثر من 50 عضواً.