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سهيل المزروعي: الكونغرس العالمي للإعلام يجسد مكانة الإمارات

سهيل المزروعي
17 أكتوبر 2023 02:19

أبوظبي (وام)

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قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: إن انعقاد الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام 2023 برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تؤكد أهمية هذا الحدث الدولي الذي يجمع قادة وخبراء الإعلام ومسؤولي كبرى المؤسسات الإعلامية على مستوى العالم تحت مظلة واحدة في أبوظبي.
وأضاف معاليه: أن الكونغرس العالمي للإعلام يعكس دور الإمارات المهم والمؤثر على الساحة الدولية منصة عالمية رائدة لصياغة مستقبل مختلف القطاعات لا سيما الإعلام بما يعزز مكانة الإعلام الإماراتي، وقدرته على رسم ملامح مستقبل قطاع الإعلام بالتعاون مع الشركاء من حول العالم. وأشار إلى أن المشاركة الدولية الواسعة للمؤسسات الإعلامية في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام، تسهم في الوقوف على واقع قطاع الإعلام وطرح المشاريع والمبادرات الإبداعية المشتركة، بما يسهم في صياغة مستقبل الإعلام العالمي وتعزيز دوره في مسيرة التنمية المستدامة لدول العالم أجمع.
 وأضاف معاليه: أن قطاع الإعلام في دولة الإمارات استطاع على مدار أكثر من 5 عقود تحقيق إنجازات نوعية، واكبت مسيرة التطور والتقدم التي تشهدها دولتنا ليقدم قطاعنا الإعلامي، نموذجاً يحتذى به في التميز والريادة والموثوقية على مستوى العالم. 
وأوضح بأن مشاركة وسائل الإعلام الدولية في هذا التجمع الإعلامي الدولي المهم، يسهم في خلق المزيد من الأفكار والمبادرات الإعلامية المبتكرة وطرح أدوات متجددة، قادرة على صياغة رسالة إعلامية رصينة وقوية ومؤثرة، تخاطب وتصل إلى الجميع من خلال محتوى إعلامي موثوق ومتطور.
وقال: إن دولة الإمارات حاضنة لكبرى المؤسسات والمنصات الإعلامية العالمية، ما يعكس البنية التحتية المتطورة التي تدعم استدامة نمو هذا القطاع الاستراتيجي انطلاقاً من الإمارات إلى العالم.

سهيل المزروعي
الكونغرس العالمي للإعلام
الإمارات
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