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ولي عهد رأس الخيمة يطلع على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمد بن سعود خلال استقبال الوفد (وام)
17 أكتوبر 2023 02:19

رأس الخيمة (وام)

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اطلع سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة خلال استقباله وفداً من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة حامد الزعابي مدير عام المكتب.. على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقدم في خطة العمل الوطنية ومشروع الرخصة الموحدة والذي يسهم في تعزيز متطلبات الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي والجاذبية الاستثمارية للإمارة. 
وأشاد سمو ولي عهد رأس الخيمة خلال اللقاء بالجهود المبذولة والتقدم في تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية بما يعزز من سمعة الدولة والتزامها في تحقيق المتطلبات الدولية. حضر اللقاء عدد من رؤساء ومديري ومسؤولي الدوائر في الإمارة.

رأس الخيمة
الإمارات
محمد بن سعود القاسمي
غسل الأموال
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