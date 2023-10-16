«غرفة أبوظبي»: تعزيز سهولة تأسيس وممارسة الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في منتدى الاستثمار العالمي، كشريك استراتيجي، باعتباره أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية في العالم.

وقال عبد الله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: شراكتنا مع منتدى الاستثمار العالمي «أونكتاد»، تؤكد التزام الغرفة تجاه دعم توجهات الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية في مجتمع الأعمال على المستوى المحلي، عبر المساهمة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسليط الضوء على المبادرات والأعمال المحلية لدعم الفرص التي تدفع وتيرة الازدهار في إمارة أبوظبي.

وأضاف: تأتي مشاركتنا في المنتدى انطلاقاً من حرصنا على تعزيز سهولة تأسيس وممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي وضمن مساعينا الرامية إلى الاستثمار في المواهب المحلية ورفع مستوى الوعي لدى رواد ورجال الأعمال حول القطاعات الاستثمارية الواعدة والمستدامة في قطاع الأعمال على المستوى المحلي والعالمي.

ومن جانبه، قال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: يشكل منتدى الاستثمار العالمي منصة عالمية لاستشراف المستقبل ولتحفيز العمل المشترك، ونتطلع في «غرفة أبوظبي» إلى تبادل خبراتنا مع المشاركين ولتسليط الضوء على مبادراتنا ومشاريعنا وأفضل الممارسات التي ننتهجها، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى صياغة السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية العالمية، ولنكون لاعباً محورياً في تمكين اقتصاد المعرفة وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي الريادية كمركز للاستثمار والابتكار.

وتابع: منتدى الاستثمار العالمي يشكل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات حول قطاع الأعمال ومستجداته، بما في ذلك الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن بحث سبل التعاون، وتعزيز بناء العلاقات الاستثمارية والتجارية المثمرة.