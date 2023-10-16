المركز العربي الأوروبي يشارك في «منتدى الاستثمار العالمي» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

شارك وفد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، برئاسة الأمين العام إيهان جاف في منتدى الاستثمار العالمي 2023 المنعقد في أبوظبي والذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والدائرة الاقتصادية في دولة الإمارات.

وقال الدكتور أحمد غازي، المدير الإقليمي للمركز، إن انعقاد المنتدى في أبوظبي فرصة لمواجهة أبرز التحديات والقضايا المتعلقة بالاستدامة، لتسهيل التحول نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة، في ظل ما تعرض له الاقتصاد العالمي من أزمات بسبب الأحداث التي مر بها العالم خلال السنوات الماضية خاصةً في الدول النامية.

وقال غازي، إن المنتدى يسعى إلى وضع حلول مبتكرة للمساهمة في معالجة القضايا البيئية على نطاق عالمي، وإن توصيات المنتدى سيكون لها أثر كبير لصناع القرار خاصة قبل انعقاد قمة «كوب 28» في مدينة «إكسبو دبي» خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وأضاف غازي أن انعقاد المنتدى بمشاركة واسعة يعتبر فرصة فريدة للتأثير على صنع السياسات المتعلقة بالاستثمار، وصياغة بيئة استثمار عالمية والجمع ما بين قادة العالم في مجالي الأعمال والسياسة. وأشاد غازي بدور دولة الإمارات المتمثلة بحكومة أبوظبي في تنظيم هذا الحدث العالمي، وإتاحة الفرص أمام صناع القرار ورواد الأعمال والتنمية من التواصل ومشاركة الرؤى والتحديات، وصولاً إلى استثمار أمن وتنمية مستدامة بين الدول والعمل على تحفيز التعاون والعمل المشترك لضمان مواكبة التجارة الدولية والاستثمارات العالمية.