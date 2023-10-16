ممثلو دول مشاركة في منتدى الاستثمار العالمي لـ«الاتحاد»: أبوظبي منصة الاستثمار من وإلى العالم

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد ممثلو دول مشاركة في منتدى الاستثمار العالمي بأبوظبي، أن المنتدى منصة مثالية لعرض الفرص الاستثمارية في بلدانهم وتعزيز الشراكات، مع دول العالم، مع التركيز على عرض الاستثمارات المستدامة، لتكون أبوظبي منصة الاستثمار من وإلى العالم. وأشار هؤلاء في لقاءات مع «الاتحاد» -خلال مشاركتهم في أجنحة بمعرض القرية الاستثمارية الذي انطلق على هامش فعاليات وأعمال المنتدى- إلى أن مشاركتهم في المنتدى تهدف لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع الإمارات، وعقد الشراكات بهدف تحقيق نمو استثماري مستدام للدول.

أكد محمد رضوانشاه سعيدي أونجسي، مدير المركز الإندونيسي لترويج الاستثمار في سفارة الجمهورية الإندونيسية، أهمية المنتدى ومشاركة إندونيسيا فيه، وتحديداً في قرية الاستثمار، لاسيما أن إندونيسيا تعد رابع كثافة سكانية في العالم، بواقع 275 مليون نسمة.

وأضاف: لدينا موارد طبيعية كثيرة مثل النحاس والنيكل، والكثير من الفرص الاستثمارية لتقديمها للمستثمرين العالميين، مثل سلسلة التوريد لبطاريات سيارات المركبات الكهربائية، إضافة إلى أن إندونيسيا تعد أكبر منتج لزيت النخيل.

وشدد على أن المنتدى منصة جيدة لعرض الفرص الاستثمارية في إندونيسيا ومشاركتها مع مستثمرين عالميين، وتعزيز العلاقات الاستثمارية مع الإمارات.

عوائد الاستثمار

قال ماكار جيرمان، نائب الممثل التجاري في الاتحاد الروسي: نشارك في القرية الاستثمارية في منتدى الاستثمار العالمي، كوننا نشهد نمواً عاماً بعد عام في عوائد الاستثمار. وأضاف أن السوق الإماراتي من أهم الأسواق الاستثمارية بالنسبة لنا، خصوصاً في الوقت الحالي، لاسيما أننا نسعى دائماً لتحقيق نمو مستدام في عوائدنا الاستثمارية.

وقال جيرمان: «نؤمن بأن الشراكة مع الإمارات ستزيد وتقوى عاماً بعد عام».

وأضاف: «نتطلع للحدث الكبير لـ(كوب 28) لنمثل مشاريعنا المختلفة في مجال الاقتصاد الأخضر والهيدروجين والطاقة الشمسية وعرض لبرامجنا للاستدامة».

الاستثمارات الخاصة

قالت كارول فيرستيج، نائب الرئيس في مركز ترويج الاستثمارات في ساحل العاج «كوت ديفوار»: «نفخر كدولة ساحل العاج بكونها جزءاً من منتدى الاستثمار العالمي في دورته الثامنة في أبوظبي».

وأضافت: «كهيئة للاستثمار، نعرض الفرص التي تقدمها ساحل العاج للإمارات وخصوصاً للقطاع الخاص». وقالت: «نعرض خطة التطوير الوطنية لدولتنا التي تعتمد على القطاع الخاص، حيث إن دولتنا لديها رؤية واستراتيجية تعتمد على الاستثمارات الخاصة بنسبة 70% و30% للاستثمار العام». وأشارت إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية شهد الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بأكثر من 7% سنوياً، حيث يمثل 40% من إجمالي الناتج النحلي لمنطقة غرب أفريقيا. وقالت فيرستيج: «هدفنا الذي نتطلع له خلال مشاركتنا في المنتدى تعزيز تعاوننا مع الإمارات، وخصوصاً مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات من هذه المنطقة، وتعزيز العلاقات المستدامة بين البلدين».

التنمية المستدامة

قال محمد سالم، من وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا التي تعد هيئة حكومية موريتانية تابعة لوزارة الاقتصاد مسؤولة عن الترويج لفرص الاستثمار في موريتانيا والتعريف بالفرص الاستثمارية: «نشارك اليوم في هذا المنتدى المهم في أبوظبي لعرض فرص الاستثمار في موريتانيا، لاسيما الفرص المتعلقة بالتنمية المستدامة».

وأضاف: «نعرض أيضاً فرصاً متعلقة بالبنى التحتية والتنمية الحيوانية والزراعة والطاقة المتجددة والثروة الحيوانية والثروة السمكية».

وتابع: «موريتانيا شريك مهم واستراتيجي للإمارات، ونحرص على حضور جميع المؤتمرات والملتقيات في الإمارات؛ لأنها من أهم مراكز الاستثمار في العالم». وقال: «هدفنا من مشاركتنا استقطاب مستثمرين لشراكات ناجحة بين موريتانيا والقطاعين الخاص والعام في مختلف دول العالم».