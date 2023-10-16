«منتدى الاستثمار» يناقش التعاون لضمان مستقبل اقتصادي مستدام

يوسف البستنجي وحسام عبدالنبي (أبوظبي)

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات على الساحة الاستثمارية العالمية.

وقال معاليه، بمناسبة انطلاق فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي، أمس: العالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، ونحن نواجه تحديات وفرصاً استثمارية جديدة تظهر يومياً، وفي هذا السياق، تواصل الإمارات ريادتها من خلال تحقيق إنجازات متوالية في المجالات كافة، ونفخر بأننا تمكنا من تحقيق التحول الرقمي، ووضع الأسس لاقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، متجاوزين بذلك الاعتماد على قطاعي النفط والغاز، وبما يحقق المستهدفات الوطنية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. وتستمر فعاليات منتدى الاستثمار العالمي، والذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حتى 20 أكتوبر الجاري. وأضاف معاليه: تُعد هذه الإنجازات التي تحققت في خطط التنويع الاقتصادي خطوة مهمة في مسيرة دولة الإمارات الطموحة نحو الريادة والتميز العالمي.

وتابع معاليه: يُعد هذا المنتدى فرصة مهمة لتبادل الخبرات والعمل معاً على تحقيق نمو اقتصادي عالمي مستدام، فالتحاور مع القادة العالميين وصناع القرار عامل مهم لبناء علاقات استراتيجية قوية؛ بهدف مواصلة حشد الجهود الدولية لإعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية، وتسهيل حركة تدفق الاستثمارات، وتعزيز التعاون الدولي لضمان مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر للجميع.

حوار عالمي

بدوره، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «يعكس اختيار أبوظبي لاستضافة فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الدور المهم لدولة الإمارات في قيادة الحوارات العالمية في التنمية المستدامة والاستثمارات، وتوفر أبوظبي منصة عالمية فاعلة للمواهب والقيادات العالمية والاستثمارات المتميزة، ونفخر بشراكتنا مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تنظيم الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي، وتوحيد الجهود لتحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية، ومواجهة التحديات العالمية الراهنة».

وأضاف معالي الزعابي: «تسهم نقاشاتنا في منتدى الاستثمار العالمي ومساعينا لإيجاد حلول للقضايا ذات الأولوية في الاستثمار والتجارة الدولية، وهو ما سيشكل أرضية للمناقشات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات، ويبدأ فعالياته نهاية نوفمبر المقبل، ولا شك في أن دولة الإمارات، هي أنسب مكان لاستضافة هذه الفعالية العالمية، إذ يشهد اقتصاد الدولة تحولات متسارعة مع استمرارها في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز التواصل العالمي وشبكة العلاقات التجارية الدولية، وتسارع التحول إلى اقتصاد مستدام، قائم على الطاقة المتجددة. ونؤكد التزامنا بمواصلة جهودنا في بناء الجسور بين الأمم، وتوطيد أواصر العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، الأمر الذي يفتح آفاقاً أوسع من الفرص الجديدة».

منصة عالمية

وتخلل برنامج افتتاح منتدى الاستثمار العالمي إلقاء مجموعة من الكلمات الافتتاحية والترحيبية لشخصيات اقتصادية مهمة ومسؤولين بارزين سلطوا من خلالها الضوء على الأوضاع الراهنة والفرص الاستثمارية الكامنة ورؤيتهم لتعزيز آفاق الاستفادة منها، وكان أبرزها كلمة ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لـ«الأونكتاد»، ورسالة فيديو خاصة من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح، أعربت، ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لـ«الأونكتاد»، عن سعادتها بانطلاق فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2023، قائلة: «هذا المنتدى منصة عالمية يلتقي فيها قادة الحكومات والشركات والخبراء وأصحاب المصلحة لمعالجة قضايا حاسمة، تشمل الاستثمار في التنمية المستدامة. وتوفر لنا أبوظبي، التي تستضيف هذا الحدث، الكثير من الرؤى والأفكار المطروحة للمناقشة من خلال سياساتها التطلعية وبنيتها التحتية الحديثة ومواقعها الاستراتيجية، وتطرح دولة الإمارات مفاهيم جديدة للتطور والتقدم في المنطقة وخارجها».

قمة الاستثمار

عقب حفل الافتتاح الرسمي للمنتدى العالمي في دورته الثامنة، تم عقد فعاليات «قمة الاستثمار لقادة العالم 2023» التي سلطت الضوء على الحاجة الملحة للاستثمار في القطاعات الرئيسة مثل الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والأنظمة الصحية، ومرونة سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز القدرة الإنتاجية في الدول المهمشة والأكثر فقراً في العالم. شارك في الجلسة الأولى لقمة الاستثمار لقادة العالم كبار المسؤولين والقادة، بمن فيهم رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية فخامة خوسيه راموس هورتا، ورئيس جمهورية توغو فخامة فور إيسوزيمنا غناسينغبي، الذين تبادلوا وجهات النظر بشأن التطورات العالمية وآثارها على الاستثمار المستدام. وشارك في الجلسة الثانية ريبيكا غرينسبان، الأمين العام لـ«الأونكتاد»، وعبيد عمران، رئيس المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في المغرب.