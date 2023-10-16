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«بريسايت» تتوصل إلى اتفاقيتين مع «إن إي سي» و«ديب تك إنجينيرينغ»

عقب توقيع الاتفاقيتين (من المصدر)
17 أكتوبر 2023 02:19

دبي (الاتحاد)

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خلال مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2023» أعلنت «بريسايت»، المتخصصة في تحليل البيانات الكبيرة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، التوصل إلى اتفاقيتين مع شركة «إن إي سي» اليابانية، وشركة «ديب تك إنجينيرينغ»، لدمج قدراتهما للكشف والمراقبة في منصة «بريسايت» لإدارة الاستجابة للطوارئ. 
وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفر «إن إي سي» نظامها الخاص للمراقبة والإنذار من الفيضانات، والذي يستخدم رادار المراقبة بالتصوير (SAR) وأجهزة الاستشعار الأرضية، للمراقبة اللحظية للمسطحات المائية، واستخدام التحليلات للتنبؤ بمخاطر الفيضانات وتقييمها.
وبدورها، ستوفر شركة «ديب تك إنجينيرينغ» أحد الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لرصد النشاط الزلزالي والإنذار المبكر، مثل الكشف عن الزلازل، ومن خلال إضافة هذه القدرات إلى منصة «بريسايت»، سيتم تزويد بعض العملاء، مثل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، ورفع مستوى استعدادها لمواجهة الكوارث الطبيعية لحماية السكان في الإمارات.
وكانت «بريسايت» قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي، منصتها لإدارة الاستجابة للطوارئ والمعززة بالذكاء الاصطناعي، وتُعد هذه المنصة أول حل عالمي تم تطويره باستخدام خبرة «بريسايت» في مجالات المدن الذكية والخدمات العامة، بهدف تطوير حل قيادة مركزي يساعد في إدارة الحوادث بطرق ذكية وتجمع المنصة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأدوات الجغرافية المكانية، مثل التوأم الرقمي المتكامل مع أنظمة الاتصالات والمراقبة.

بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي
جيتكس جلوبال
الذكاء الاصطناعي
اليابان
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